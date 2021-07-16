ABD’de inşaat malzemelerinin fiyatı Haziran ayında yıllık %26,3 arttı

Cuma, 16 Temmuz 2021 14:19:22 (GMT+3) | San Diego

Amerika Genel Müteahhitler Birliği (AGC), ABD inşaat sektöründe mal ve hizmetlerde kaydedilen olağanüstü fiyat artışlarının, müteahhitlerin maliyetlerini yıllık %26,3 artırdığını ifade etti.

Birlik yetkilileri, artan malzeme fiyatları nedeniyle pek çok inşaat firmasının, yeniden açılan ekonomiden faydalanmakta zorlanması ve inşaat sektörünün yeni ve yüksek ücretli istihdam sağlayamaması konusunda uyarıda bulundu.

AGC’nin Baş Ekonomisti Ken Simonson, “Geçtiğimiz yıl, müteahhitler, maliyet artışlarından, arz sıkıntısından ve nakliyattaki zorluklardan olumsuz etkilendi. Bununla birlikte, inşaat projelerine yönelik talebin düşmesi nedeniyle müteahhitler, harcamalarını tazmin etmek için ihale tekliflerini yeterince yükseltemedi,” sözlerini kaydetti. Konut dışı inşaata yönelik üretici fiyat endeksi son iki ayda yalnızca %3,4 artış gösterdi. Söz konusu artış, üreticiler ile distribütörler ve nakliyat firmaları gibi hizmet sağlayıcılarının inşaat girdilerine yansıttıkları %26,3 artışın küçük bir kısmını oluşturdu.

Her inşaat türünde kullanılan malzemelerin satış fiyatlarında çift haneli artışlar olduğu belirtildi. Kereste ve kontrplak için üretici fiyat endeksi 2020 yılının Haziran ayından geçen aya kadar olan süreçte ikiye katlanırken, kereste fiyatları, endeks hesaplamasından bu yana düşüş gösterdi. Çelik mamulleri endeksi %87,5, bakır ve pirinç alaşım endeksi %61,5 ve alüminyum alaşım endeksi ise %33,2 artış kaydetti. Alçıpan gibi alçıtaşı ürünleri endeksi %18 artarken, asfalt-zift çatı kaplama ve dış cephe kaplama endeksi 12,1 ve yalıtım malzemeleri endeksi %10,1 arttı.

Malzeme maliyetlerindeki artışın yanında, ulaşım ve yakıt maliyetlerinde de yükselişler görüldü. Kamyonla yük taşımacılığı endeksi %15,4 arttı. Müteahhitlerin, kamyonlarını ve arazi ekipmanlarını çalıştırmak için doğrudan ödediği yakıt maliyetleri ve nakliye fiyatlarındaki ekstralar da artış kaydetti.

Birlik yetkilileri, artan malzeme fiyatlarına hızla müdahale etmesi; çelik ve alüminyum gibi başlıca inşaat malzemelerine uygulanan vergilerin kaldırılması için Kongre’ye ve Biden yönetimine çağrıda bulundu. Ayrıca, başlıca inşaat malzemelerine yönelik tedarik zincirinin kısa vadede iyileştirilmesine yönelik adımlar atılmasını talep etti. AGC’nin CEO’su Stephen E. Sandherr, “İnşaat firmaları, yeni projeleri inşa edebilmeleri için gereken malzemelere giderek daha fazla ödeme yaptığı için istihdam sağlamakta zorlanacak. Washington yetkilileri, malzeme fiyatlarına anında etki edecek adımlar atabilir ancak önce gerçekten harekete geçmeleri gerekiyor,” şeklinde konuştu.