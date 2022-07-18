ABD’de inşaat malzemelerinin fiyatı Haziran ayında aylık %1,1 arttı

Pazartesi, 18 Temmuz 2022 10:15:58 (GMT+3) | San Diego

Amerika Genel Müteahhitler Birliği, konut dışı inşaat sektöründe kullanılan malzemelerin ve alınan hizmetlerin bu yılın Haziran ayında aylık %1,1 artış gösterdiğini belirtti. Birlik yetkilileri, yüksek malzeme fiyatlarının sayıları giderek artan inşaat projelerini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Birliğin Baş Ekonomisti Ken Simonson, “Bazı malzemelerin fiyatları son zamanlarda düşüşe geçerken, diğerleri daha da yükseldi. Ayrıca tedarik zincirinde meydana gelen sorunlar devam ediyor. Açık pozisyonların doldurulmasında yaşanan zorluklar fiyat düşüşlerine rağmen inşaat maliyetlerinin yüksek seviyelerde yer almaya devam edebileceği anlamına geliyor,” dedi.

Söz konusu ayda üreticilerin ve dağıtımcılar ile nakliye firmaları gibi hizmet sağlayıcılarının konut dışı inşaat için girdi fiyatları aylık %1,1 ve yıllık %16,8 arttı. Konut dışı inşaata yönelik üretici fiyat endeksi ise aylık %0,5 ve geçtiğimiz 12 aylık süre içerisinde %19,8 yükseldi.

Dizel yakıt fiyat endeksi Haziran ayında aylık %14,1 ve geçtiğimiz 12 aylık süre içerisinde %111,1 arttı. Ayrıca asfalt-zift çatı kaplama ve dış cephe kaplama endeksi aylık %3,2 ve yıllık %22,2 artarken, plastik inşaat malzemeleri endeksi aylık %1,5 ve yıllık %27 yükseldi. Bununla birlikte yalıtım malzemeleri endeksi bir önceki aya kıyasla %1,2 ve geçtiğimiz yılın Haziran ayına kıyasla %16, beton mamulleri endeksi aylık %1,7 ve yıllık %13,5 artış kaydetti. Ayrıca kaldırım taşı endeksi aylık %2,9 ve yıllık %17,9 yükseldi.

Söz konusu artışlar metal ve kereste endekslerinde meydana gelen düşüşleri dengeledi. Aynı ayda bakır ve pirinç alaşım endeksi %1,6, çelik ürünleri endeksi %1,8, alüminyum alaşım endeksi %5,8 ve kereste ve kontrplak endeksi ise %14,7 düştü.

Birlik yetkilileri söz konusu artışlar nedeniyle kamu altyapı projelerinin daha yükseğe mal edildiğini belirtirken, Biden yönetimine inşaat malzemelerine uygulanan vergilerin kaldırılması çağrısında bulundu.