ABD’de inşaat maliyetleri Temmuz ayında aylık %1,3 azaldı

Pazartesi, 15 Ağustos 2022 10:09:57 (GMT+3) | San Diego

Amerika Genel Müteahhitler Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, konut dışı inşaat sektöründe kullanılan malzemeler ve hizmetler bu yılın Temmuz ayında aylık %1,3 düştü. Birlik yetkilileri, söz konusu düşüşe rağmen malzemelerin fiyatlarının yüksek seviyelerde yer aldığını ve bazı malzemelerin düzenli olarak bulunamadığını belirtti.

Birliğin Baş Ekonomisti Ken Simonson, “Müteahhitler çoğu malzeme fiyatında meydana gelen düşüşten memnuniyet duyuyor. Ancak birçok malzemeye ulaşmakta zorluk yaşanmaya devam ediyor ve başlıca malzemelerin fiyatları halen çok yüksek seviyelerde yer alıyor,” dedi.

Söz konusu ayda üreticilerin ve dağıtımcılar ile nakliye firmaları gibi hizmet sağlayıcılarının konut dışı inşaat için girdi fiyatları aylık %1,3 düştü ancak yıllık %14,6 arttı. Öte yandan konut dışı inşaata yönelik üretici fiyat endeksi ise aylık %5,4 ve geçtiğimiz 12 aylık süre içerisinde %23,9 yükseldi.

Temmuz ayında asfalt karışımı ve kaldırım taşı endeksi aylık %2,7, beton mamulleri endeksi aylık %2,2, plastik inşaat malzemeleri endeksi aylık %1 ve alçı taşı ürünleri endeksi aylık %0,3 yükseldi. Dizel yakıt endeksi %16,3 düşse de geçtiğimiz yılın Temmuz ayı seviyesinin %71,3 üzerinde yer almaya devam etti. Asfalt-zift çatı kaplama endeksi aylık %0,4 düşüş ve yıllık %18,8 artış kaydetti. Çelik ürünleri endeksi aylık %3,7 düşerken, yıllık %6,4 yükseldi. Kereste ve kontrplak endeksi aylık %0,5 ve geçtiğimiz 12 aylık süre içerisinde %7,7 geriledi. Bakır ve pirinç alaşım endeksi ise aylık %9,7 ve yıllık %7,9 düşüş kaydetti.

Birlik yetkilileri, yetkililere tedarik zinciri rahatlatacak ve inşaat malzemelerinin fiyatlarının düşmesini sağlayacak önlemler üzerine yoğunlaşılması çağrısında bulundu. Ayrıca yönetimin başlıca malzemelere uygulanan vergileri kaldırmasının fiyatların düşmesini sağlayacağı da eklendi.