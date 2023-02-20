ABD’de inşaat maliyetleri Ocak ayında hafifçe yükseldi

Pazartesi, 20 Şubat 2023 09:49:31 (GMT+3) | San Diego

Amerika Genel Müteahhitler Birliği (AGC), ülkede başlıca inşaat girdi fiyatları arasındaki farkın bu yılın Ocak ayında açıldığını belirtti. Yakıt, beton ve alçıpan fiyatlarında meydana gelen sert artışlar kereste ve çelik fiyatlarındaki sert düşüşleri dengeledi. Birlik yetkilileri, federal hükümet destekli projelerde kullanılacak malzemelerin netleşmemesinin fiyat eşitsizliğine yol açtığını ifade etti.

Birliğin Baş Ekonomisti Ken Simonson, “İnşaat girdileri için üretici fiyat endeksi geçtiğimiz bir yıllık süre zarfında düşse de Ocak ayında yeniden artışa geçti. Proje türlerindeki talebin değişiklik göstermesiyle pek çok girdinin fiyatları arasındaki farkın bu yıl daha da açılması bekleniyor,” dedi.

Söz konusu ayda üreticilerin ve dağıtıcımlar ile nakliye firmaları gibi hizmet sağlayıcılarının konut dışı inşaat için girdi fiyatları aylık %0,9 düştü ve yıllık %4,3 yükseldi. Yeni konutlara olan talebin azalması sonucunda tek haneli konut inşaat endeksi yıllık yalnızca %0,2 arttı.

Ocak ayında dizel yakıt endeksi aylık %7,1 ve yıllık %22,8 artarken, beton endeksi aylık %7,7 ve yıllık %17,8 yükseldi. Söz konusu artış dolayısıyla beton ürünleri endeksi bir önceki aya kıyasla %1,8 ve 2022 yılına kıyasla %14,8 artış gösterdi. Mimari kaplamalar endeksi ve alçıpan gibi alçıtaşı endeksi bir önceki aya kıyasla değişiklik göstermese de sırasıyla yıllık %15,8 ve %11,1 yükseldi.

Söz konusu artışlar diğer düşüşleri dengeledi. Çelik ürünleri endeksi aylık %2,3 ve yıllık %30,1 düşerken, kereste ve kontrplak endeksi bir önceki aya kıyasla sabit kaldı ve yıllık %30,8 geriledi.