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ABD’de inşaat maliyetleri Aralık ayında azaldı

Perşembe, 19 Ocak 2023 09:46:56 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerika Genel Müteahhitler Birliği (AGC) tarafından yapılan açıklamada dizel yakıt, kereste ve çelik fiyatlarında meydana gelen düşüşler geçtiğimiz yılın Aralık ayında inşaat sektöründe kullanılan malzeme ve hizmet maliyetlerinin azalmasını sağlasa da bu durumun kısa vadeli olabileceği belirtildi.

Birliğin Baş Ekonomisti Ken Simonson, “Bazı fiyatlar Ocak ayında daha da yükseldi. Müteahhitler malzeme maliyetlerinin 2023 yılına yönelik en büyük endişe kaynağı olduğunu söylemekte haksız sayılmaz,” dedi.

Söz konusu ayda üreticilerin ve dağıtıcımlar ile nakliye firmaları gibi hizmet sağlayıcılarının konut dışı inşaat için girdi fiyatları aylık %1,8 düştü ve yıllık %7,2 yükseldi. Ancak konut dışı inşaat için girdi fiyatlarında meydana gelen yıllık bazdaki artış üretici fiyat endeksindeki %6,5 artışı geçti.

Aralık ayında dizel yakıt endeksi %28,7, kereste ve kontrplak endeksi %3,7 ve çelik ürünleri endeksi %2,7 düştü. Hazır beton harcı endeksi aylık %1,4 ve yıllık %13,6, mimari kaplamalar endeksi aylık %0,5 ve yıllık %26,1, bakır ve pirinç alaşım endeksi aylık %1,5 ve alüminyum alaşım endeksi aylık %1,3 yükseldi.

Simonson bazı fiyatların yakın zaman içerisinde yeniden artışa geçebileceği konusunda uyarıda bulundu. Çelik üreticilerinin son haftalarda inşaat demiri üretiminde kullanılan sıcak rulo sac fiyatlarını sertçe yükselttiğini ifade eden Simonson, başlıca yalıtım malzemesi ve fayans üreticilerinin de Şubat ayına yönelik fiyat artışları açıkladığını söyledi. Ayrıca bakır ve alüminyum emtia piyasalarında vadeli fiyatların yükselmesinin de maliyetlerin artabileceğine işaret ettiği aktarıldı.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika İnşaat 

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