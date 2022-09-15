ABD’de inşaat maliyetleri Ağustos ayında aylık %1,1 azaldı

Perşembe, 15 Eylül 2022 10:45:40 (GMT+3) | San Diego

Amerika Genel Müteahhitler Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, konut dışı inşaat sektöründe kullanılan malzemeler ve hizmetler bu yılın Ağustos ayında yakıt fiyatlarında meydana gelen sert düşüşün diğer girdi maliyetlerindeki artışı dengelemesine bağlı olarak aylık %1,1 azaldı. Birlik yetkilileri, fiyatlardaki sınırlı düşüşün tedarik zincirindeki aksamaların ve iş gücü sıkıntısının olumsuz etkisini azaltmadığını belirtti.

Birliğin Baş Ekonomisti Ken Simonson, “Maliyetlerin çoğu sertçe artmaya devam ederken, bazıları azalıyor. Tedarik zincirinde meydana gelen sorunlar ve iş gücü sıkıntısı pek çok inşaat projesinin ertelenmesine yol açıyor,” dedi.

Yapılan bir araştırma, inşaat firmalarının %82’sinin uzun teslimat süreleri veya malzeme sıkıntısı, %66’sının ise iş gücü veya taşeron sıkıntısı nedeniyle projelerini ertelediğini ortaya koydu.

Söz konusu ayda üreticilerin ve dağıtımcılar ile nakliye firmaları gibi hizmet sağlayıcılarının konut dışı inşaat için girdi fiyatları aylık %1,1 düştü ancak yıllık %13 arttı. Konut dışı inşaat sektöründe enerji endeksi %13,1 düşerken, enerji ve gıda hariç malzeme endeksi %0,3 yükseldi. Hizmet endeksi %0,4 düşerken, ticaret, nakliye ve depolama hizmetleri hariç %1,2 arttı.

Ağustos ayında çok kullanılan malzemelerin fiyatında meydana gelen artış yakıt, kereste ve bazı metal ürünlerin fiyatlarındaki düşüşleri kısmen dengeledi. Alçıpan gibi alçı taşı ürünleri endeksi %3,3, inşaat makineleri ve ekipmanları endeksi %2,6, düz cam endeksi %2,5, bakır ve pirinç alaşım endeksi %2, hazır beton harcı endeksi %1,6 ve asfalt karışımı ve kaldırım endeksi %1 yükseldi. Ayrıca ekipman kiralama endeksi %3,7 arttı.

Öte yandan dizel yakıt, çelik ürünleri, alüminyum alaşım, kereste ve kontrplak endekslerinde meydana gelen düşüşler söz konusu malzemelerin fiyatlarındaki artışı dengeledi. Yakıt fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak taşımacılık ücretleri %1,9 azaldı.

Birlik yetkilileri, tedarik zincirindeki aksamaların ve vasıflı işçi sıkıntısının altyapı ve inşaat maliyetlerini artırdığını söylerken, yetkililere sevkiyatların devamını sağlama ve iş gücü geliştirilmesine yatırım yapma çağrısında bulundu.