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ABD’de Haziran ayında izin verilen, inşası başlatılan ve bitirilen konut sayısı düştü

Çarşamba, 20 Temmuz 2022 09:23:16 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD İstatistik Bürosu ile İskân ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı, bu yılın Haziran ayına ilişkin konut inşaat istatistiklerini açıkladı.

Haziran ayı verileri eklendiğinde ABD’de inşaat izni verilen özel konutların mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu tahminleri 1.685.000 adet oldu. Bu rakam, revize edilmiş Mayıs ayı satış rakamlarının %0,6 altında, 1.661.000 adet olan 2021 yılı Haziran ayı rakamlarının ise %1,4 üzerinde yer aldı.

Söz konusu ayda, tek haneli konut inşaatı izinleri 967.000 adet oldu. Bu rakam, revize edilmiş Mayıs ayı sonuçlarının %8 altında bulunuyor. Beş ya da daha fazla haneli konut inşaat izinlerinin ise aynı ayda 666.000 adet olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Yeni başlayan özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu ortalaması Haziran ayında 1.559.000 adet olarak kaydedildi. Bu oran, revize edilmiş Mayıs ayı tahmininin %2 ve 2021 yılı Haziran ayı rakamının %6,3 altında bulunuyor.

Aynı ayda, yeni başlayan tek haneli konut inşaatlarının ortalaması revize edilmiş Mayıs ayı rakamına kıyasla %8,1 düşüşle 982.000 adet olurken, yeni başlayan beş ya da daha fazla haneli konut inşaatları ise 568.000 adet seviyesinde yer aldı.

Haziran ayı verileri dahil edildiğinde tamamlanan özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu ortalaması 1.365.000 adet olarak kaydedildi. Bu rakam, revize edilmiş Mayıs ayı tahminlerinin %4,6 altında ve 2021 yılı Haziran ayı rakamının %4,6 üzerinde bulunuyor.

Söz konusu ayda, tamamlanan tek haneli konut inşaatlarının yılsonu ortalaması 996.000 adet olurken, bu rakam revize edilmiş Mayıs ayı rakamının %4,1 altında yer aldı. Aynı ayda, tamamlanan beş ya da daha fazla haneli konut inşaatı ise 366.000 adet seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika İnşaat 

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