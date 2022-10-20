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ABD’de Eylül ayında izin verilen ve inşası bitirilen konut sayısı artarken, inşası başlatılan konut sayısı düşmeye başladı

Perşembe, 20 Ekim 2022 09:15:45 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD İstatistik Bürosu ile İskân ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı, bu yılın Eylül ayına ilişkin konut inşaat istatistiklerini açıkladı.

Eylül ayı verileri eklendiğinde ABD’de inşaat izni verilen özel konutların mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu tahminleri 1.564.000 adet oldu. Bu rakam, revize edilmiş Ağustos ayı satış rakamlarının %1,4 üzerinde ve 1.615.000 adet olan 2021 yılı Eylül ayı rakamlarının ise %3,2 altında yer aldı.

Söz konusu ayda, tek haneli konut inşaatı izinleri 872.000 adet oldu. Bu rakam, revize edilmiş Ağustos ayı sonuçlarının %3,1 altında bulunuyor. Beş ya da daha fazla haneli konut inşaat izinlerinin ise aynı ayda 644.000 adet olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Yeni başlayan özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu ortalaması Eylül ayında 1.439.000 adet olarak kaydedildi. Bu oran, revize edilmiş Ağustos ayı tahmininin %8,1 ve 2021 yılı Eylül ayı rakamının %7,7 altında bulunuyor.

Aynı ayda, yeni başlayan tek haneli konut inşaatlarının ortalaması revize edilmiş Ağustos ayı rakamına kıyasla %4,7 düşüşle 892.000 adet olurken, yeni başlayan beş ya da daha fazla haneli konut inşaatları ise 530.000 adet seviyesinde yer aldı.

Eylül ayı verileri dahil edildiğinde tamamlanan özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu ortalaması 1.427.000 adet olarak kaydedildi. Bu rakam, revize edilmiş Ağustos ayı tahminlerinin %6,1 ve 2021 yılı Eylül ayı rakamının %15,7 üzerinde bulunuyor.

Söz konusu ayda, tamamlanan tek haneli konut inşaatlarının yılsonu ortalaması 1.049.000 adet olurken, bu rakam revize edilmiş Ağustos ayı rakamının %3,2 üzerinde yer aldı. Aynı ayda, tamamlanan beş ya da daha fazla haneli konut inşaatı ise 376.000 adet seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika İnşaat 

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