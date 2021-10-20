ABD’de Eylül ayında izin verilen, inşası başlatılan ve bitirilen konut sayısı düştü

Çarşamba, 20 Ekim 2021 09:26:29 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ile İskân ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı, ABD'nin Eylül ayına ilişkin konut inşaat istatistiklerini açıkladı.

Eylül ayı verileri eklendiğinde, ABD'de inşaat izni verilen özel konutların mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu tahminleri 1.589.000 adet oldu. Bu rakam, revize edilmiş Ağustos ayı satış rakamlarının %7,7 altında yer alırken, 2020 yılı Eylül ayı rakamlarına kıyasla değişim göstermedi.

Söz konusu ayda, tek haneli konut inşaatı izinleri 1.041.000 adet oldu. Bu rakam, revize edilmiş Ağustos ayı sonuçlarının %0,9 altında bulunuyor. Beş ya da daha fazla haneli konut inşaat izinlerinin ise Eylül ayında 498.000 adet olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Yeni başlayan özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu ortalaması, Eylül ayında, 1.555.000 adet olarak kaydedildi. Bu oran, revize edilmiş Ağustos ayı tahmininin %1,6 altında ve 2020 yılı Eylül ayı rakamının %7,4 üzerinde bulunuyor.

Aynı ayda, yeni başlayan tek haneli konut inşaatlarının ortalaması, revize edilmiş Ağustos ayı rakamına kıyasla değişim göstermeyerek 1.080.000 adet olurken, yeni başlayan beş ya da daha fazla haneli konut inşaatları ise 467.000 adet seviyesinde yer aldı.

Eylül ayı verileri dahil edildiğinde tamamlanan özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu ortalaması 1.240.000 adet olarak kaydedildi. Bu rakam, revize edilmiş Ağustos ayı tahminlerinin %4,6 ve 2020 yılı Eylül ayı rakamının %13 altında bulunuyor.

Söz konusu ayda, tamamlanan tek haneli konut inşaatlarının yılsonu ortalaması 953.000 adet olurken, bu rakam, revize edilmiş Ağustos ayı rakamına kıyasla aynı kaldı. Aynı ayda, tamamlanan beş ya da daha fazla haneli konut inşaatı ise 280.000 adet seviyesinde kaydedildi.