ABD’de Eylül ayında izin verilen, başlatılan ve bitirilen konut inşaatı sayısı arttı

Çarşamba, 21 Ekim 2020 12:37:04 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ile İskân ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı, ABD'nin Eylül ayına ilişkin konut inşaat istatistiklerini açıkladı. Eylül ayı verileri eklendiğinde ABD'de inşaat izni verilen özel konutların mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu tahminleri 1.553.000 adede ulaştı. Bu rakam, revize edilmiş haliyle 1.476.000 adet olan Ağustos ayı satış rakamlarının %5,2 ve 1.437.000 adet olan 2019 yılı Eylül ayı rakamlarının %8,1 üstünde bulunuyor.

Eylül ayında tek haneli konut inşaat izinleri 1.119.000 adet oldu; bu rakam revize edilmiş Ağustos ayı sonuçlarının %7,8 üstünde bulunuyor. Beş ya da daha fazla haneli konut inşaat izinlerinin ise, Eylül ayında ortalama 390.000 adet olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Eylül ayında yeni başlayan özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu ortalaması 1.415.000 adet olarak kaydedildi. Bu oran revize edilmiş Ağustos ayı tahmininin %1,9 ve 2019 yılı Eylül ayı rakamının %11,1 üstünde bulunuyor.

Aynı ayda, yeni başlayan tek haneli konut inşaatlarının ortalaması revize edilmiş Ağustos ayı rakamına göre %8,5 artışla 1.108.000 adet olurken, yeni başlayan beş ya da daha fazla haneli konut inşaatlarının ortalaması ise 295.000 adet oldu.

Eylül ayı verileri dahil edildiğinde tamamlanan özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu ortalaması 1.413.000 adet olarak kaydedildi. Bu rakam gözden geçirilmiş Ağustos ayı tahminlerinin %15,3 ve 2019 yılı Eylül ayı rakamının %25,8 üstünde bulunuyor.

Eylül ayında tamamlanan tek haneli konut inşaatlarının yılsonu ortalaması 921.000 adet olurken, bu rakam gözden geçirilmiş Ağustos ayı rakamının %2,1 üstünde bulunuyor. Eylül ayında tamamlanan beş ya da daha fazla haneli konut inşaatı ise 480.000 adet seviyesinde kaydedildi.