ABD’de Ekim ayında izin verilen konut sayısı sabit kaldı

Perşembe, 19 Kasım 2020 10:56:50 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ile İskân ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı, ABD'nin Ekim ayına ilişkin konut inşaat istatistiklerini açıkladı. Ekim ayı verileri eklendiğinde ABD'de inşaat izni verilen özel konutların mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu tahminleri 1.545.000 adede ulaştı. Bu rakam, revize edilmiş Eylül ayı satış rakamlarına göre yatay seyretti ve 1.503.000 adet olan 2019 yılı Ekim ayı rakamlarının %2,8 üstünde yer aldı.

Ekim ayında tek haneli konut inşaat izinleri 1.120.000 adet oldu; bu rakam revize edilmiş Eylül ayı sonuçlarının %0,6 üstünde bulunuyor. Beş ya da daha fazla haneli konut inşaat izinlerinin ise, Ekim ayında ortalama 365.000 adet olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Ekim ayında yeni başlayan özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu ortalaması 1.530.000 adet olarak kaydedildi. Bu oran revize edilmiş Eylül ayı tahmininin %4,9 ve 2019 yılı Ekim ayı rakamının %14,2 üstünde bulunuyor.

Aynı ayda, yeni başlayan tek haneli konut inşaatlarının ortalaması revize edilmiş Eylül ayı rakamına göre %6,4 artışla 1.179.000 adet olurken, yeni başlayan beş ya da daha fazla haneli konut inşaatlarının ortalaması ise 334.000 adet oldu.

Ekim ayı verileri dahil edildiğinde tamamlanan özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu ortalaması 1.343.000 adet olarak kaydedildi. Bu rakam gözden geçirilmiş Eylül ayı tahminlerinin %4,5 altında ve 2019 yılı Ekim ayı rakamının %5,4 üstünde bulunuyor.

Ekim ayında tamamlanan tek haneli konut inşaatlarının yılsonu ortalaması 883.000 adet olurken, bu rakam gözden geçirilmiş Eylül ayı rakamının %3,4 altında bulunuyor. Ekim ayında tamamlanan beş ya da daha fazla haneli konut inşaatı ise 444.000 adet seviyesinde kaydedildi.