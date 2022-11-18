ABD’de Ekim ayında izin verilen, inşası başlatılan ve inşası bitirilen konut sayısı azaldı

Cuma, 18 Kasım 2022 09:07:23 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ile İskân ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı, bu yılın Ekim ayına ilişkin konut inşaat istatistiklerini açıkladı.

Ekim ayı verileri eklendiğinde ABD’de inşaat izni verilen özel konutların mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu tahminleri 1.526.000 adet oldu. Bu rakam, revize edilmiş Eylül ayı satış rakamlarının %2,4 ve 1.698.000 adet olan 2021 yılı Ekim ayı rakamlarının ise %10,1 altında yer aldı.

Söz konusu ayda tek haneli konut inşaatı izinleri 839.000 adet oldu. Bu rakam, revize edilmiş Eylül ayı sonuçlarının %3,6 altında bulunuyor. Beş ya da daha fazla haneli konut inşaat izinlerinin ise aynı ayda 633.000 adet olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Yeni başlayan özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu ortalaması Ekim ayında 1.425.000 adet olarak kaydedildi. Bu oran, revize edilmiş Eylül ayı tahmininin %4,2 ve 2021 yılı Ekim ayı rakamının %8,8 altında bulunuyor.

Aynı ayda yeni başlayan tek haneli konut inşaatlarının ortalaması revize edilmiş Eylül ayı rakamına kıyasla %6,1 düşüşle 855.000 adet olurken, yeni başlayan beş ya da daha fazla haneli konut inşaatları ise 556.000 adet seviyesinde yer aldı.

Ekim ayı verileri dahil edildiğinde tamamlanan özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu ortalaması 1.339.000 adet olarak kaydedildi. Bu rakam, revize edilmiş Eylül ayı tahminlerinin %6,4 altında ve 2021 yılı Ekim ayı rakamının %6,6 üzerinde bulunuyor.

Söz konusu ayda tamamlanan tek haneli konut inşaatlarının yılsonu ortalaması 961.000 adet olurken, bu rakam revize edilmiş Eylül ayı rakamının %8,3 altında yer aldı. Ekim ayında tamamlanan beş ya da daha fazla haneli konut inşaatı ise 362.000 adet seviyesinde kaydedildi.