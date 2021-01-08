ABD'de çoğu müteahhit bu yıl inşaat talebinde daralma bekliyor

Cuma, 08 Ocak 2021 16:38:18 (GMT+3) | San Diego

ABD Genel Müteahhitler Birliği ve Sage İnşaat ve Gayrimenkul tarafından yapılan ankete göre, ABD’li çoğu müteahhit, 2021 yılında çoğu inşaat segmentinde talebin azalmasını bekliyor. Pandemi nedeniyle halihazırda planlanmış olan projelerin iptal edildiği ya da ertelendiği belirtilirken, bu da yeni işçi alımının azalacağı anlamına geliyor.

Birliğin CEO’su Stephen E. Sandherr, “Önümüzdeki yıl belli ki inşaat sektörü için zorlu geçecek. Talebin düşmeye devam etmesi projelerde de yeni ertelenme ve iptaller bekleniyor. Çok az firma işçi sayısını artırmayı planlıyor,” şeklinde konuştu.

Piyasada daralma bekleyenlerin yüzdesi büyüme bekleyenlerden fazla, ayrıca müteahhitler en çok perakende inşaat için kötümser. Sadece depo inşaatı ve klinik, test merkezleri ve tıp laboratuvarları gibi inşaat segmentlerinde büyümeye ilişkin olumlu beklentiler var.

Sektörün yakın zamanda pandemi öncesi seviyelere döneceğini düşünen çok az firma var. Ankete katılan firmaların sadece üçte biri faaliyetlerinin bir önceki yıl ile aynı seviyelerde olduğunu ya da önceki yılı geçtiğini söylerken, %12’si ise talebin önümüzdeki altı ay içinde pandemi öncesi seviyelere döneceğini bekliyor. %55 ise, talebin pandemi öncelerine dönmesinin 6 aydan fazla zaman alacağını ya da durumda toparlanma görüleceğinden emin olmadıklarını aktarıyor.

Firmaların %35’i çalışan sayısını artırmayı planlarken, %24’ü 2021 yılında işçi çıkarmayı, %41’I ise bir değişiklik yapmamayı planlıyor.

Corona virüsü prosedürleri nedeniyle müteahhitlerin %64’ü projelerin daha önce tahmin edilene göre daha uzun sürede tamamlandığını, %54’ü ise proje maliyetlerinin beklenenin üstünde olduğunu belirtiyor.

Altyapı yatırımı artırılırsa inşaat sektörü görünümünün iyileşeceği belirtilirken, trafik pandemi öncesi seviyelerin altındayken kara yollarını iyileştirmek, transit sistemleri onarmak, hava alanlarını modernize etmek gibi birçok kamu işini yapmak için ideal bir zaman olduğu ifade ediliyor.