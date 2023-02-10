ABD’de çelik ithalat izinleri Ocak ayında %14 düştü

Cuma, 10 Şubat 2023 09:23:18 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı'nın Çelik İthalatı Takip ve Analiz Sistemi verilerine dayanarak yapılan açıklamaya göre, ülkenin çelik ithalat izni başvuruları bu yılın Ocak ayında bir önceki ay kaydedilen 2.620.324 mt’a kıyasla %14 ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 2.764.419 mt’a kıyasla %18,5 düşüşle 2.252.699 mt oldu.

Söz konusu ayda yassı mamul ithalatı izinleri Aralık ayına kıyasla %9 artışla 795.470 mt ve uzun mamul izinleri ise %23,7 artışla 428.316 mt seviyelerinde yer aldı. Ayrıca boru izinleri bir önceki aya kıyasla %14,9 düşüşle 481.997 mt olurken, yarı mamul izinleri de aylık %62,7 artarak 476.987 mt seviyesinde kaydedildi.

Aralık ayında en fazla ithalat izni başvurusunda bulunan ülkeler arasında 536.535 mt ile Kanada, 415.368 mt ile Meksika, 280.384 mt ile Brezilya, 97.922 mt ile Japonya ve 94.594 mt ile Güney Kore yer alıyor.