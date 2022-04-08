ABD’de çelik ithalat izinleri Mart ayında %30,9 arttı

Cuma, 08 Nisan 2022 09:24:09 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı'nın Çelik İthalatı Takip ve Analiz Sistemi verilerine dayanarak yapılan açıklamaya göre, ülkenin çelik ithalat izni başvuruları bu yılın Mart ayında, Şubat ayında kaydedilen 2.133.998 mt’a kıyasla %30,9 ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 2.096.028 mt’a kıyasla %33,2 artışla 2.792.720 mt oldu.

Söz konusu ayda, yassı mamul ithalatı izinleri Şubat ayına kıyasla %39,9 artışla 1.120.519 mt ve uzun mamul izinleri ise %34,2 artışla 590.292 mt seviyelerinde yer aldı. Ayrıca boru izinleri bir önceki aya kıyasla %52,6 artışla 531.164 mt olurken, yarı mamul izinleri de aylık %0,3 artarak 447.759 mt seviyesinde kaydedildi.

Mart ayında en fazla ithalat izni başvurusunda bulunan ülkeler arasında 535.768 mt ile Kanada, 465.971 mt ile Meksika, 305.569 mt ile Güney Kore, 277.158 mt Brezilya ile ve 153.816 mt ile Vietnam yer alıyor.