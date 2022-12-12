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ABD’de çelik ithalat izinleri Kasım ayında %12,7 düştü

Pazartesi, 12 Aralık 2022 09:33:32 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı'nın Çelik İthalatı Takip ve Analiz Sistemi verilerine dayanarak yapılan açıklamaya göre, ülkenin çelik ithalat izni başvuruları bu yılın Kasım ayında, Ekim ayında kaydedilen 2.194.387 mt’a kıyasla %12,7 ve geçtiğimiz yılın Kasım ayında kaydedilen 2.626.154 mt’a kıyasla %27 düşüşle 1.916.479 mt oldu.

Söz konusu ayda yassı mamul ithalatı izinleri Ekim ayına kıyasla %6,3 düşüşle 774.037 mt ve uzun mamul izinleri ise %15,6 düşüşle 363.066 mt seviyelerinde yer aldı. Ayrıca boru izinleri bir önceki aya kıyasla %12,6 artışla 515.025 mt olurken, yarı mamul izinleri de aylık %50,4 düşerek 196.221 mt seviyesinde kaydedildi.

Kasım ayında en fazla ithalat izni başvurusunda bulunan ülkeler arasında 453.157 mt ile Kanada, 237.324 mt ile Meksika, 206.747 mt ile Brezilya, 133.646 mt ile Almanya ve 97.811 mt ile Japonya yer alıyor.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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