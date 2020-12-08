ABD’de çelik ithalat izinleri Kasım ayında %10,3 düştü

Salı, 08 Aralık 2020 10:35:36 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı'nın Çelik İthalatı Takip ve Analiz Sistemi (SIMA) verilerine dayanarak yapılan açıklamaya göre, 2020 yılının Kasım ayında çelik ithalat izni başvuruları aylık %10,3 ve yıllık %13,6 düşüşle 1.231.533 mt oldu.

Kasım ayında ithalat için verilen yassı mamul izinleri aylık %4,5 artışla 619.709 mt, uzun mamul izinleri aylık %11,8 düşüşle 277.776 mt, boru izinleri aylık %10,4 düşüşle 166.546 mt ve yarı mamul izinleri aylık %70,6 düşüşle 63.943 mt seviyesinde kaydedildi.

2020 yılının Kasım ayında en fazla ithalat izni başvurusunda bulunan ülkeler arasında 369.977 mt ile Kanada, 168.021 mt ile Meksika, 132.801 mt ile Güney Kore, 74.436 mt ile Hollanda ve 60.564 mt ile Almanya yer alıyor.