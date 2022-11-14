ABD’de çelik ithalat izinleri Ekim ayında %2,7 arttı

Pazartesi, 14 Kasım 2022 09:13:32 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı'nın Çelik İthalatı Takip ve Analiz Sistemi verilerine dayanarak yapılan açıklamaya göre, ülkenin çelik ithalat izni başvuruları bu yılın Ekim ayında, Eylül ayında kaydedilen 2.031.001 mt’a kıyasla %2,7 artışla ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 2.259.209 mt’a kıyasla %7,7 düşüşle 2.085.122 mt oldu.

Söz konusu ayda yassı mamul ithalatı izinleri Eylül ayına kıyasla %2,3 artışla 818.404 mt ve uzun mamul izinleri ise %21,1 artışla 426.566 mt seviyelerinde yer aldı. Ayrıca boru izinleri bir önceki aya kıyasla %16,4 düşüşle 385.838 mt olurken, yarı mamul izinleri de aylık %14,4 artarak 381.277 mt seviyesinde kaydedildi.

Ekim ayında en fazla ithalat izni başvurusunda bulunan ülkeler arasında 502.427 mt ile Kanada, 381.193 mt ile Meksika, 180.086 mt ile Brezilya, 105.841 mt ile Güney Kore ve 98.619 mt ile Almanya yer alıyor.