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ABD’de çelik ithalat izinleri Ekim ayında %23,6 arttı

Cuma, 06 Kasım 2020 10:06:29 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı'nın Çelik İthalatı Takip ve Analiz Sistemi (SIMA) verilerine dayanarak yapılan açıklamaya göre, 2020 yılının Ekim ayında çelik ithalat izni başvuruları aylık %23,6 artış ve yıllık %29,3 düşüşle 1.416.223 mt oldu.

Ekim ayında ithalat için verilen yassı mamul izinleri aylık %9,4 düşüşle 570.023 mt, uzun mamul izinleri aylık %28,2 artışla 288.471 mt, boru izinleri aylık %2,4 artışla 173.255 mt ve yarı mamul izinleri aylık %282,2 artışla 294.403 mt seviyesinde kaydedildi.

2020 yılının Ekim ayında en fazla ithalat izni başvurusunda bulunan ülkeler arasında 441.279 mt ile Kanada, 252.813 mt ile Meksika, 171.409 mt ile Brezilya, 126.328 mt ile Güney Kore ve 64.656 mt ile Almanya yer alıyor.


Etiketler: Kuzey Amerika  ith/ihr istatistikleri  ABD  ticaret  |  benzer haberler »


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