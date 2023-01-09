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ABD’de çelik ithalat izinleri Aralık ayında %10,2 arttı

Pazartesi, 09 Ocak 2023 09:22:34 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı'nın Çelik İthalatı Takip ve Analiz Sistemi verilerine dayanarak yapılan açıklamaya göre, ülkenin çelik ithalat izni başvuruları geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki ay kaydedilen 1.826.546 mt’a kıyasla %10,2 artışla ve 2021 yılının Aralık ayında kaydedilen 2.620.324 mt’a kıyasla %23,2 düşüşle 2.012.459 mt oldu.

Söz konusu ayda yassı mamul ithalatı izinleri Kasım ayına kıyasla %0,2 artışla 744.950 mt ve uzun mamul izinleri ise %7,2 artışla 364.202 mt seviyelerinde yer aldı. Ayrıca boru izinleri bir önceki aya kıyasla %19,3 artışla 545.889 mt olurken, yarı mamul izinleri de aylık %36,9 artarak 294.056 mt seviyesinde kaydedildi.

Aralık ayında en fazla ithalat izni başvurusunda bulunan ülkeler arasında 462.842 mt ile Kanada, 378.206 mt ile Meksika, 189.104 mt ile Güney Kore, 97.811 mt ile Japonya ve 67.864 mt ile Almanya yer alıyor.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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