ABD’de çelik ithalat izinleri 2026'nın Şubat ayında %5,2 arttı

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI), ABD Ticaret Bakanlığı'nın en güncel Çelik İthalat İzleme ve Analiz (SIMA) verilerine dayanarak yaptığı açıklamada, Şubat ayı için çelik ithalat izin başvurularının Ocak ayında kaydedilen 1.423.373 mt seviyesine kıyasla %5,2 artışla 1.497.762 mt seviyesinde kaydedildiğini, söz konusu rakamın Ocak ayının nihai ithalat hacmi olan 1.496.855 mt ile neredeyse aynı seviyede olduğunu bildirdi.

Şubat ayında nihai mamul çelik ithalat izin hacmi Ocak ayında kaydedilen 1.133.074 mt seviyesine kıyasla %4,8 düşüşle 1.078.643 mt seviyesinde kaydedildi.

2026 yılının ilk iki ayında (Şubat SIMA izinleri ve Ocak nihai ithalat verileri dahil) toplam çelik ithalatı 2025 yılının aynı dönemine kıyasla %37,9 düşüşle 2.993.710 mt, nihai mamul çelik ithalatı ise %38 düşüşle 2.211.716 mt seviyesinde kaydedildi. Nihai mamul çelik ithalatının pazar payı Şubat ayında %15 seviyesinde gerçekleşirken, yılın başından bu yana ortalama pazar payı da %15 seviyesinde kaydedildi.

Şubat ayında Ocak ayındaki nihai ithalat seviyelerine kıyasla ithalat izinlerinde en büyük artışların yapısal boru ve tüplerde %41 artışla, sıcak haddelenmiş çubuklarda %31 artışla, hat borusunda %31 artışla, blum, kütük ve slabda %15 artışla ve filmaşinde %14 artışla kaydedildiği bildirildi.

2025 yılının aynı dönemine kıyasla yılın başından bu yana en büyük artışlar ise kalaysız çelikte %15 artışla ve ağır yapısal profillerde %13 artışla kaydedildi.

Şubat ayında en yüksek çelik ithalat izin başvuruları %2 artışla 263.991 mt ile Güney Kore, %6 artışla 209.560 mt ile Kanada, %28 artışla 205.024 mt ile Brezilya, %26 düşüşle 158.757 mt ile Meksika ve %203 artışla 115.212 mt ile Japonya seviyesinde kaydedildi.

2026 yılının ilk iki ayında ise ABD’ye en fazla çelik tedarik eden ülkeler %11 artışla 522.538 mt ile Güney Kore, %60 düşüşle 408.233 mt ile Kanada ve %46 düşüşle 371.946 mt ile Meksika oldu.