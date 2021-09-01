ABD’nin çelik ithalatı Temmuz ayında %2,7 arttı

Çarşamba, 01 Eylül 2021 10:18:49 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin aylık çelik ithalatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %2,7 ve yıllık %11,2 artışla 2.732.521 mt oldu.

Bu ithalatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 2,84 milyar $’a ve 2020 yılının Temmuz ayında kaydedilen 1,72 milyar $’a kıyasla 3,10 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, ABD en fazla çelik ithalatını 594.500 mt ile Kanada’dan yaptı. Kanada’yı, 413.306 mt ile Brezilya, 349.343 mt ile Meksika, 265.573 mt ile Güney Kore ve 210.539 mt ile Rusya takip etti.

Ürün gruplarına göre, yarı mamul ithalatı Temmuz ayında, Haziran ayında kaydedilen 727.181 mt’a ve 2020 yılının Temmuz ayında kaydedilen 1.151.237 mt’a kıyasla 794.529 mt oldu. Söz konusu ayda, yassı mamul ithalatı, Haziran ayında kaydedilen 1.002.964 mt’a ve 2020 yılının Temmuz ayında kaydedilen 670.659 mt’a kıyasla 1.059.331 mt seviyesinde kaydedildi. Uzun mamul ithalatı, Haziran ayında kaydedilen 438.749 mt’a ve 2020 yılının Temmuz ayında kaydedilen 307.901 mt’a kıyasla 406.965 mt olurken, aynı ayda boru ithalatı ise bir önceki ay kaydedilen 354.152 mt’a ve 2020 yılının Temmuz ayında kaydedilen 229.392 mt’a kıyasla 334.885 mt seviyesinde yer aldı.

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin çelik ürünleri ithalat pazar payının Temmuz ayında, Haziran ayında kaydedilen %21’e ve sene başından bu yana kaydedilen %20’ye kıyasla %21 olduğu tahmin ediliyor.