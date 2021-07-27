ABD’nin çelik ithalatı Haziran ayında %14,8 arttı

Salı, 27 Temmuz 2021 10:58:06 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin aylık çelik ithalatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %14,8 ve yıllık %106,1 artışla 2.630.728 mt oldu.

Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 2,45 milyar $’a ve 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen 1,20 milyar $’a kıyasla 2,80 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, ABD en fazla çelik ithalatını 579.405 mt ile Kanada’dan yaptı. Kanada’yı 379.379 mt ile Meksika, 306.643 mt ile Brezilya, 248.582 mt ile Güney Kore ve 161.319 mt ile Rusya takip etti.

Ürün gruplarına göre, yarı mamul ithalatı Haziran ayında, Mayıs ayında kaydedilen 598.818 mt’a ve 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen 63.334 mt’a kıyasla 727.181 mt oldu. Söz konusu ayda, yassı mamul ithalatı, Mayıs ayında kaydedilen 935.712 mt’a ve 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen 575.196 mt’a kıyasla 975.611 mt seviyesinde kaydedildi. Uzun mamul ithalatı, Mayıs ayında kaydedilen 393.888 mt’a ve 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen 284.357 mt’a kıyasla 438.320 mt olurken, aynı ayda boru ithalatı ise bir önceki ay kaydedilen 297.232 mt’a ve 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen 298.479 mt’a kıyasla 352.437 mt seviyesinde yer aldı.

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin çelik ürünleri ithalat pazar payının Haziran ayında, Mayıs ayında kaydedilen %20’ye ve sene başından bu yana kaydedilen %19’a kıyasla %21 olduğu tahmin ediliyor.