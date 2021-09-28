ABD’nin çelik ithalatı Ağustos ayında %10,1 düştü

Salı, 28 Eylül 2021 09:10:04 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin aylık çelik ithalatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %10,1 düşüşle ve yıllık %113,7 artışla 2.511.697 mt oldu.

Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 3,15 milyar $’a ve 2020 yılının Ağustos ayında kaydedilen 1,08 milyar $’a kıyasla 3,04 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, ABD en fazla çelik ithalatını 694.795 mt ile Kanada’dan yaptı. Kanada’yı, 382.736 mt ile Meksika, 301.282 mt ile Brezilya, 148.164 mt ile Güney Kore ve 140.008 mt ile Almanya takip etti.

Ürün gruplarına göre, yarı mamul ithalatı Ağustos ayında, Temmuz ayında kaydedilen 822.902 mt’a ve 2020 yılının Ağustos ayında kaydedilen 98.218 mt’a kıyasla 535.782 mt oldu. Söz konusu ayda, yassı mamul ithalatı, Temmuz ayında kaydedilen 1.074.685 mt’a ve 2020 yılının Ağustos ayında kaydedilen 569.569 mt’a kıyasla 1.147.843 mt seviyesinde kaydedildi. Uzun mamul ithalatı, Temmuz ayında kaydedilen 407.508 mt’a ve 2020 yılının Ağustos ayında kaydedilen 259.083 mt’a kıyasla 378.591 mt olurken, aynı ayda, boru ithalatı ise bir önceki ay kaydedilen 338.740 mt’a ve 2020 yılının Ağustos ayında kaydedilen 204.554 mt’a kıyasla 308.740 mt seviyesinde yer aldı.

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin çelik ürünleri ithalat pazar payının Ağustos ayında, Temmuz ayında kaydedilen %21’e ve sene başından bu yana kaydedilen %20’ye kıyasla %21 olduğu tahmin ediliyor.