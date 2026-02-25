 |  Giriş 
ABD’nin çelik ithalatı 2025’in Aralık ayında %3,7 düştü

Çarşamba, 25 Şubat 2026 16:52:16 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ithalat verilerine göre 2025 yılının Aralık ayında ülkenin aylık çelik ithalatı, bir önceki aya kıyasla %3,7 ve yıllık bazda %26,1 düşüşle 1.433.072 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 1,56 milyar $’a ve 2024’ün Aralık ayında kaydedilen 2,33 milyar $’a kıyasla 1,53 milyar $ seviyesinde yer aldı.

ABD’nin en fazla çelik ithalatı yaptığı ülkeler 233.409 mt ile Brezilya, 212.307 mt ile Kanada, 151.251 mt ile Güney Kore ve 124.352 mt ile Meksika oldu.

Ürün gruplarına göre söz konusu ayda yarı mamul ithalatı, bir önceki ay kaydedilen 490.096 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 268.859 mt’a kıyasla 367.385 mt oldu. Aralık ayında yassı mamul ithalatı, Kasım ayında kaydedilen 408.752 mt’a ve 2024’ün Aralık ayında kaydedilen 874.434 mt’a kıyasla 411.765 mt seviyesinde kaydedildi. Uzun mamul ithalatı, Kasım ayında kaydedilen 224.512 mt’a ve 2024’ün aynı ayında kaydedilen 336.584 mt’a kıyasla 326.959 mt olurken, aynı ayda boru ithalatı ise bir önceki ay kaydedilen 298.614 mt’a ve 2024 yılının Aralık ayında kaydedilen 375.973 mt’a kıyasla 261.204 mt seviyesinde yer aldı.


