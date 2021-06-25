ABD’nin çelik ithalatı Mayıs ayında %4,8 düştü

Cuma, 25 Haziran 2021 09:15:29 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin aylık çelik ithalatı bu yılın Mayıs ayında Nisan ayına kıyasla %4,8 düşüşle ve yıllık %38,8 artışla 2.280.949 mt oldu.

Bu ithalatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 2,40 milyar $’a ve 2020 yılının Mayıs ayında kaydedilen 1,42 milyar $’a kıyasla 2,44 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, ABD en fazla çelik ithalatını 544.744 mt ile Kanada’dan yaptı. Kanada’yı 301.826 mt ile Brezilya, 279.266 mt ile Meksika, 206.939 mt ile Rusya ve 167.192 mt ile Güney Kore takip etti.

Ürün gruplarına göre, yarı mamul ithalatı Mayıs ayında, Nisan ayında kaydedilen 866.947 mt’a ve 2020 yılının Mayıs ayında kaydedilen 269.812 mt’a kıyasla 598.818 mt oldu. Söz konusu ayda yassı mamul ithalatı, Nisan ayında kaydedilen 784.283 mt’a ve 2020 yılının Mayıs ayında kaydedilen 622.307 mt’a kıyasla 926.727 mt seviyesinde kaydedildi. Uzun mamul ithalatı Nisan ayında kaydedilen 373.720 mt’a ve 2020 yılının Mayıs ayında kaydedilen 361.525 mt’a kıyasla 392.349 mt olurken, aynı ayda boru ithalatı ise bir önceki ay kaydedilen 291.952 mt’a ve 2020 yılının Mayıs ayında kaydedilen 339.219 mt’a kıyasla 297.126 mt seviyesinde yer aldı.

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından yayımlanan verilere göre, Mayıs ayında ABD’nin çelik ürünleri ithalat pazar payının, Nisan ayında kaydedilen %18’e ve sene başından bu yana kaydedilen %19’a kıyasla %20 olduğu tahmin ediliyor.