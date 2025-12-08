 |  Giriş 
ABD’nin çelik ithalatı 2025’in Ağustos ayında %16,3 düştü

Pazartesi, 08 Aralık 2025 14:18:35 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ithalat verilerine göre Ağustos ayında ülkenin aylık çelik ithalatı, bir önceki aya kıyasla %16,3 ve yıllık bazda %21,1 düşüşle 1.700.833 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 2,19 milyar $’a ve 2024’ün Ağustos ayında kaydedilen 2,59 milyar $’a kıyasla 1,84 milyar $ seviyesinde yer aldı.

ABD’nin en fazla çelik ithalatı yaptığı ülkeler 275.651 mt ile Kanada, 243.822 mt ile Brezilya, 177.450 mt ile Meksika, 159.768 mt ile Güney Kore, 116.083 mt ile Japonya ve 86.593 mt ile Tayvan oldu.

Ürün gruplarına göre söz konusu ayda yarı mamul ithalatı, bir önceki ay kaydedilen 490.925 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 475.111 mt’a kıyasla 408.630 mt oldu. Ağustos ayında yassı mamul ithalatı, Temmuz ayında kaydedilen 711.500 mt’a ve 2024’ün Ağustos ayında kaydedilen 897.699 mt’a kıyasla 570.504 mt seviyesinde kaydedildi. Uzun mamul ithalatı, Temmuz ayında kaydedilen 374.307 mt’a ve 2024’ün aynı ayında kaydedilen 336.581 mt’a kıyasla 313.019 mt olurken, aynı ayda boru ithalatı ise bir önceki ay kaydedilen 371.651 mt’a ve 2024 yılının Ağustos ayında kaydedilen 355.338 mt’a kıyasla 330.767 mt seviyesinde yer aldı.


