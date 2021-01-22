ABD’de Aralık ayında konut inşaat izinleri, başlangıç ve bitişleri arttı

Cuma, 22 Ocak 2021 13:59:02 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ile İskân ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı, ABD'nin Aralık ayına ilişkin konut inşaat istatistiklerini açıkladı. Aralık ayı verileri eklendiğinde ABD'de inşaat izni verilen özel konutların mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu tahminleri 1.709.000 adede ulaştı. Bu rakam, revize edilmiş haliyle 1.635.000 adet olan Kasım ayı satış rakamlarının %4,5 ve 1.457.000 adet olan 2019 yılı Aralık ayı rakamlarının %17,3 üzerinde bulunuyor.

Aralık ayında tek haneli konut inşaat izinleri 1.226.000 adet oldu; bu rakam revize edilmiş haliyle 1.137.000 olan Kasım ayı sonuçlarının %7,8 üzerinde bulunuyor. Beş ya da daha fazla haneli konut inşaat izinlerinin ise, Aralık ayında ortalama 437.000 adet olarak gerçekleştiği kaydedildi. 2020 yılında inşaat ruhsatları ile tahmini 1.452.000 konuta izin verildi. Bu, 1.386.000 olan 2019 yılı rakamının %4,8 üzerinde kaydedildi.

Aralık ayında yeni başlayan özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu ortalaması 1.669.000 adet olarak kaydedildi. Bu oran revize edilmiş haliyle 1.578.000 olan Kasım ayı tahmininin %5,8 ve 2019 yılı Aralık ayı 1.587.000 rakamının %5,2 üzerinde bulunuyor.

Aynı ayda, yeni başlayan tek haneli konut inşaatlarının ortalaması revize edilmiş haliyle 1.195.000 olan Kasım ayı rakamına göre %12 artışla 1.338.000 adet olurken, yeni başlayan beş ya da daha fazla haneli konut inşaatlarının ortalaması ise 312.000 adet oldu. 2020’de tahmini 1.380.300 konut birimine başlandı. Bu, 1.290.000 olan 2019 yılı rakamının %7 üzerinde kaydedildi.

Aralık ayı verileri dahil edildiğinde tamamlanan özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu ortalaması 1.417.000 adet olarak kaydedildi. Bu rakam gözden geçirilmiş haliyle 1.223.000 olan Kasım ayı tahminlerinin %15,9 ve 2019 yılı Aralık ayı 1.312.000 rakamının %8 üzerinde bulunuyor.

Aralık ayında tamamlanan tek haneli konut inşaatlarının yılsonu ortalaması 984.000 adet olurken, bu rakam gözden geçirilmiş haliyle 893.000 olan Kasım ayı rakamının %10,2 üzerinde bulunuyor. Kasım ayında tamamlanan beş ya da daha fazla haneli konut inşaatı ise 422.000 adet seviyesinde kaydedildi. 2020 yılında tahmini 1.290.600 konut tamamlandı. Bu, 1.255.100 olan 2019 rakamının %2,8 üzerinde kaydedildi.