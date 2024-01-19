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ABD’de Aralık ayında izin verilen ve tamamlanan konut sayısı yükseldi

Cuma, 19 Ocak 2024 09:38:27 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD İstatistik Bürosu ile İskân ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı, geçtiğimiz yılın Aralık ayına ilişkin konut inşaat istatistiklerini açıkladı. Aralık ayı verileri eklendiğinde ABD’de inşaat izni verilen özel konutların mevsim etkilerinden arındırılmış yıl sonu tahminleri 1.495.000 adet oldu. Bu rakam, revize edilmiş Kasım ayı satış rakamlarının %1,9 ve 1.409.000 adet olan 2022 yılı Aralık ayı rakamlarının ise %6,1 üzerinde yer aldı.

Söz konusu ayda tek haneli konut inşaatı izinleri 994.000 adet oldu. Bu rakam, revize edilmiş Kasım ayı sonuçlarının %1,7 üzerinde bulunuyor. Beş ya da daha fazla haneli konut inşaat izinlerinin ise aynı ayda 449.000 adet olarak gerçekleştiği kaydedildi.    

Yeni başlayan özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yıl sonu ortalaması Aralık ayında 1.460.000 adet olarak kaydedildi. Bu sayı, revize edilmiş Kasım ayı tahmininin %4,3 ve 2022 yılı Aralık ayı rakamının %7,6 üzerinde bulunuyor.    

Aynı ayda yeni başlayan tek haneli konut inşaatlarının ortalaması revize edilmiş Kasım ayı rakamına kıyasla %8,6 düşüşle 1.124.000 adet olurken, yeni başlayan beş ya da daha fazla haneli konut inşaatları ise 417.000 adet seviyesinde yer aldı.

Aralık ayı verileri dahil edildiğinde tamamlanan özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yıl sonu ortalaması 1.574.000 adet olarak kaydedildi. Bu rakam, revize edilmiş Kasım ayı tahminlerinin %8,7 ve 2022 yılı Aralık ayı rakamının %13,2 üzerinde bulunuyor.

Söz konusu ayda tamamlanan tek haneli konut inşaatlarının yıl sonu ortalaması 1.056.000 adet olurken, bu rakam revize edilmiş Kasım ayı rakamının %8,4 üzerinde yer aldı. Aralık ayında tamamlanan beş ya da daha fazla haneli konut inşaatı ise 509.000 adet seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika İnşaat 

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