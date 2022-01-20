ABD’de Aralık ayında izin verilen ve inşası başlatılan konut sayısı artarken, bitirilen konut sayısı düştü

Perşembe, 20 Ocak 2022 09:28:24 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ile İskân ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı, ABD'nin Aralık ayına ilişkin konut inşaat istatistiklerini açıkladı. Aralık ayı verileri eklendiğinde, ABD'de inşaat izni verilen özel konutların mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu tahminleri 1.873.000 adet oldu. Bu rakam, revize edilmiş Kasım ayı satış rakamlarının %9,1, 1.758.000 adet olan 2020 yılı Aralık ayı rakamlarının ise %6,5 üzerinde yer aldı.

Söz konusu ayda, tek haneli konut inşaatı izinleri 1.128.000 adet oldu. Bu rakam, revize edilmiş Kasım ayı sonuçlarının %2 üzerinde bulunuyor. Beş ya da daha fazla haneli konut inşaat izinlerinin ise aynı ayda 675.000 adet olarak gerçekleştiği kaydedildi.

2021 yılının tamamında, inşasına izin verilen bina sayısının 1.724.700 adet olduğu tahmin edilirken, söz konusu rakam, 1.471.100 adet olan 2020 yılı rakamının %17,2 üzerinde yer aldı.

Yeni başlayan özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu ortalaması Aralık ayında 1.702.000 adet olarak kaydedildi. Bu oran, revize edilmiş Kasım ayı tahmininin %1,4 ve 2020 yılı Aralık ayı rakamının %2,5 üzerinde bulunuyor.

Aynı ayda, yeni başlayan tek haneli konut inşaatlarının ortalaması, revize edilmiş Kasım ayı rakamına kıyasla %2,3 düşüşle 1.172.000 adet olurken, yeni başlayan beş ya da daha fazla haneli konut inşaatları ise 524.000 adet seviyesinde yer aldı.

2021 yılında, inşasına yeni başlanan konut sayısı 1.595.100 adet olduğu tahmin ediliyor. Bu rakam, 1.379.600 adet seviyesinde olan 2020 yılı rakamının %15,6 üzerinde yer alıyor.

Aralık ayı verileri dahil edildiğinde tamamlanan özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu ortalaması 1.295.000 adet olarak kaydedildi. Bu rakam, revize edilmiş Kasım ayı tahminlerinin %8,7 ve 2020 yılı Aralık ayı rakamının %6,6 altında bulunuyor.

Söz konusu ayda, tamamlanan tek haneli konut inşaatlarının yılsonu ortalaması 990.000 adet olurken, bu rakam, revize edilmiş Kasım ayı rakamının %3,9 üzerinde yer aldı. Aynı ayda, tamamlanan beş ya da daha fazla haneli konut inşaatı ise 299.000 adet seviyesinde kaydedildi.

2021 yılının tamamında, inşası tamamlanan konut sayısı 1.337.800 adet olarak tahmin edilirken, bu rakam, 1.286.900 adet olan 2020 yılı rakamının %4 üzerinde yer alıyor.