ABD’de Aralık ayında izin verilen, inşası başlatılan ve inşası bitirilen konut sayısı düştü

Cuma, 20 Ocak 2023 09:22:55 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ile İskân ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı, geçtiğimiz yılın Aralık ayına ilişkin konut inşaat istatistiklerini açıkladı. Aralık ayı verileri eklendiğinde ABD’de inşaat izni verilen özel konutların mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu tahminleri 1.330.000 adet oldu. Bu rakam, revize edilmiş Kasım ayı satış rakamlarının %1,6 ve 1.896.000 adet olan 2021 yılı Aralık ayı rakamlarının ise %29,9 altında yer aldı.

Söz konusu ayda tek haneli konut inşaatı izinleri 730.000 adet oldu. Bu rakam, revize edilmiş Kasım ayı sonuçlarının %6,5 altında bulunuyor. Beş ya da daha fazla haneli konut inşaat izinlerinin ise aynı ayda 555.000 adet olarak gerçekleştiği kaydedildi.

2022 yılının tamamında inşasına izin verilen bina sayısının 1.649.400 adet olduğu tahmin edilirken, söz konusu rakam 1.737.000 adet olan 2021 yılı rakamının %5 altında yer aldı.

Yeni başlayan özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu ortalaması Aralık ayında 1.382.000 adet olarak kaydedildi. Bu oran, revize edilmiş Kasım ayı tahmininin %1,4 ve 2021 yılı Aralık ayı rakamının %21,8 altında bulunuyor.

Aynı ayda yeni başlayan tek haneli konut inşaatlarının ortalaması revize edilmiş Kasım ayı rakamına kıyasla %11,3 artışla 909.000 adet olurken, yeni başlayan beş ya da daha fazla haneli konut inşaatları ise 463.000 adet seviyesinde yer aldı.

2022 yılında inşasına yeni başlanan konut sayısının 1.553.300 adet olduğu tahmin ediliyor. Bu rakam 1.601.000 adet olan 2021 yılı rakamının %3 altında yer alıyor.

Aralık ayı verileri dahil edildiğinde tamamlanan özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu ortalaması 1.411.000 adet olarak kaydedildi. Bu rakam, revize edilmiş Kasım ayı tahminlerinin %8,4 altında ve 2021 yılı Aralık ayı rakamının %6,4 üzerinde bulunuyor.

Söz konusu ayda tamamlanan tek haneli konut inşaatlarının yılsonu ortalaması 1.005.000 adet olurken, bu rakam revize edilmiş Kasım ayı rakamının %8 altında yer aldı. Aralık ayında tamamlanan beş ya da daha fazla haneli konut inşaatı ise 385.000 adet seviyesinde kaydedildi.

Yılın tamamında inşası tamamlanan konut sayısı 1.392.300 adet olarak tahmin edilirken, bu rakam 1.341.000 adet olan 2021 yılı rakamının %3,8 üzerinde yer alıyor.