ABD’de Ağustos ayında izin verilen ve inşası bitirilen konut sayısı azaldı

Çarşamba, 21 Eylül 2022 09:17:42 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ile İskân ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı, bu yılın Ağustos ayına ilişkin konut inşaat istatistiklerini açıkladı.

Ağustos ayı verileri eklendiğinde ABD’de inşaat izni verilen özel konutların mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu tahminleri 1.517.000 adet oldu. Bu rakam, revize edilmiş Temmuz ayı satış rakamlarının %10 ve 1.772.000 adet olan 2021 yılı Ağustos ayı rakamlarının ise %14,4 altında yer aldı.

Söz konusu ayda, tek haneli konut inşaatı izinleri 899.000 adet oldu. Bu rakam, revize edilmiş Temmuz ayı sonuçlarının %3,5 altında bulunuyor. Beş ya da daha fazla haneli konut inşaat izinlerinin ise aynı ayda 571.000 adet olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Yeni başlayan özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu ortalaması Ağustos ayında 1.575.000 adet olarak kaydedildi. Bu oran, revize edilmiş Temmuz ayı tahmininin %12,2 üzerinde ve 2021 yılı Ağustos ayı rakamının %0,1 altında bulunuyor.

Aynı ayda, yeni başlayan tek haneli konut inşaatlarının ortalaması revize edilmiş Temmuz ayı rakamına kıyasla %3,4 artışla 935.000 adet olurken, yeni başlayan beş ya da daha fazla haneli konut inşaatları ise 621.000 adet seviyesinde yer aldı.

Ağustos ayı verileri dahil edildiğinde tamamlanan özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu ortalaması 1.342.000 adet olarak kaydedildi. Bu rakam, revize edilmiş Temmuz ayı tahminlerinin %5,4 altında ve 2021 yılı Ağustos ayı rakamının %3,1 üzerinde bulunuyor.

Söz konusu ayda, tamamlanan tek haneli konut inşaatlarının yılsonu ortalaması 1.017.000 adet olurken, bu rakam revize edilmiş Temmuz ayı rakamının %0,4 üzerinde yer aldı. Aynı ayda, tamamlanan beş ya da daha fazla haneli konut inşaatı ise 318.000 adet seviyesinde kaydedildi.