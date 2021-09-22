ABD’de Ağustos ayında izin verilen ve inşası başlatılan konut sayısı artarken, bitirilen konut sayısı düştü

Çarşamba, 22 Eylül 2021 09:49:53 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ile İskân ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı, ABD'nin Ağustos ayına ilişkin konut inşaat istatistiklerini açıkladı.

Ağustos ayı verileri eklendiğinde ABD'de inşaat izni verilen özel konutların mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu tahminleri 1.728.000 adet oldu. Bu rakam, revize edilmiş Temmuz ayı satış rakamlarının %6 ve 1.522.000 adet olan 2020 yılı Ağustos ayı rakamlarının %13,5 üzerinde yer aldı.

Söz konusu ayda, tek haneli konut inşaatı izinleri 1.054.000 adet oldu. Bu rakam, revize edilmiş Temmuz ayı sonuçlarının %0,6 üzerinde bulunuyor. Beş ya da daha fazla haneli konut inşaat izinlerinin ise Ağustos ayında 632.000 adet olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Yeni başlayan özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu ortalaması Ağustos ayında 1.615.000 adet olarak kaydedildi. Bu oran, revize edilmiş Temmuz ayı tahmininin %3,9 ve 2020 yılı Ağustos ayı rakamının %17,4 üzerinde bulunuyor.

Aynı ayda, yeni başlayan tek haneli konut inşaatlarının ortalaması revize edilmiş Temmuz ayı rakamına kıyasla %2,8 düşüşle 1.076.000 adet olurken, yeni başlayan beş ya da daha fazla haneli konut inşaatları ise 530.000 adet seviyesinde yer aldı.

Ağustos ayı verileri dahil edildiğinde tamamlanan özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu ortalaması 1.330.000 adet olarak kaydedildi. Bu rakam, revize edilmiş Temmuz ayı tahminlerinin %4,5 altında ve 2020 yılı Ağustos ayı rakamının %9,4 üzerinde bulunuyor.

Söz konusu ayda, tamamlanan tek haneli konut inşaatlarının yılsonu ortalaması 971.000 adet olurken, bu rakam, revize edilmiş Temmuz ayı rakamının %2,8 üzerinde bulunuyor. Ağustos ayında, tamamlanan beş ya da daha fazla haneli konut inşaatı ise 356.000 adet seviyesinde kaydedildi.