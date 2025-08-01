ABD Türkiye’ye yönelik karşılıklı vergileri %15’e çıkardı

Beyaz Saray, müzakerelerin sona ermesinin ardından önemli ticaret ortakları için karşılıklı vergilerin son halini yayımladı. Bu yılın Nisan ayında Trump yönetiminin, devam eden ticaret açığının ABD’nin ulusal güvenliği ve ekonomik istikrarı için “olağan dışı ve olağanüstü” bir tehdit oluşturduğu yönündeki açıklamasının ardından karşılıklı vergiler uygulanması kararı alınmıştı. Revize edilen karşılıklı vergiler 8 Ağustos tarihinde yürürlüğe girecek.

Türkiye, avantajlı koşullara sahip stratejik ticaret ortaklarından biri

Türkiye’ye yönelik vergi oranı, Nisan ayında açıklanan %10’dan %15’e çıkarıldı. Buna rağmen Türkiye Ticaret Bakanlığı, Türkiye’nin en düşük vergiye tabi ülkeler arasında yer almaya devam ettiğine dikkat çekti. Bu durumun, Türkiye’nin ABD nezdinde dengeli ve olumlu bir ticari ortak olarak değerlendirildiği, Türk ihracatçıların küresel pazarda rekabet gücünü koruduğu ve Türkiye’nin dış ticaretteki güçlü konumunu sürdürdüğü anlamına geldiğini vurguladı. Ayrıca başta Asya ve Latin Amerika ülkeleri olmak üzere çok sayıda ülkeye kıyasla Türkiye açısından önemli bir avantaj yarattığının altını çizdi.

Stratejik sektörlere yönelik müzakereler sürüyor

Türk ve ABD’li yetkililer arasında özellikle çelik ve otomotiv gibi stratejik sektörlere odaklanan görüşmelerin devam ettiği vurgulandı. Her iki tarafın da sektörlere özgü vergilerin daha da indirilmesi için yapıcı bir şekilde çalıştığı bildirildi.

Vergi anlaşması imzalayan ülkeler

Avrupa Birliği, Japonya, Endonezya, Vietnam, Güney Kore ve Filipinler dahil olmak üzere birçok ülke, vergileri düşürmek için ABD ile karşılıklı anlaşmalar imzaladı. Öte yandan bazı ülkeler müzakereye yanaşmadı veya Başkan Trump’ın 2 Nisan tarihinde ilan ettiği acil durumu gidermek için yeterli şartlar sunmadı.

Ülkelere göre vergi oranları

Kanada: Mevcut sektörel vergiler dışında ithal edilen tüm ürünlere uygulanan vergiler %25’ten %35’e yükseltildi.

Brezilya: Pik demir, ferroniyobyum, doğrudan indirgenmiş demir ve demir cevherinin dahil olduğu 700 ürün hariç tüm ürünlere %50 vergi uygulanacak.

Avrupa Birliği: Çoğu ürün, önceden açıklanan %30’a kıyasla %15 vergiye tabi olacak.

Meksika: Devam eden müzakereler 90 gün daha uzatılırken, bu süre zarfında mevcut vergiler %25’te tutulacak.

Çin: 12 Ağustos tarihinde sona erecek olan 90 günlük vergi ateşkesi uzatılmazsa Çin’den ithal ürünler %30 vergiye tabi tutulacak.

Hindistan: Hindistan’dan yapılan genel ithalata %25 verginin yanı sıra ceza uygulanacak.

Bazı ülkeler için geçerli olan yeni karşılıklı vergiler aşağıdaki tabloda görülebilir.