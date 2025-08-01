 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD...

ABD Türkiye’ye yönelik karşılıklı vergileri %15’e çıkardı

Cuma, 01 Ağustos 2025 17:40:08 (GMT+3)   |   İstanbul

Beyaz Saray, müzakerelerin sona ermesinin ardından önemli ticaret ortakları için karşılıklı vergilerin son halini yayımladı. Bu yılın Nisan ayında Trump yönetiminin, devam eden ticaret açığının ABD’nin ulusal güvenliği ve ekonomik istikrarı için “olağan dışı ve olağanüstü” bir tehdit oluşturduğu yönündeki açıklamasının ardından karşılıklı vergiler uygulanması kararı alınmıştı. Revize edilen karşılıklı vergiler 8 Ağustos tarihinde yürürlüğe girecek.

Türkiye, avantajlı koşullara sahip stratejik ticaret ortaklarından biri

Türkiye’ye yönelik vergi oranı, Nisan ayında açıklanan %10’dan %15’e çıkarıldı. Buna rağmen Türkiye Ticaret Bakanlığı, Türkiye’nin en düşük vergiye tabi ülkeler arasında yer almaya devam ettiğine dikkat çekti. Bu durumun, Türkiye’nin ABD nezdinde dengeli ve olumlu bir ticari ortak olarak değerlendirildiği, Türk ihracatçıların küresel pazarda rekabet gücünü koruduğu ve Türkiye’nin dış ticaretteki güçlü konumunu sürdürdüğü anlamına geldiğini vurguladı. Ayrıca başta Asya ve Latin Amerika ülkeleri olmak üzere çok sayıda ülkeye kıyasla Türkiye açısından önemli bir avantaj yarattığının altını çizdi.

Stratejik sektörlere yönelik müzakereler sürüyor

Türk ve ABD’li yetkililer arasında özellikle çelik ve otomotiv gibi stratejik sektörlere odaklanan görüşmelerin devam ettiği vurgulandı. Her iki tarafın da sektörlere özgü vergilerin daha da indirilmesi için yapıcı bir şekilde çalıştığı bildirildi.

Vergi anlaşması imzalayan ülkeler

Avrupa Birliği, Japonya, Endonezya, Vietnam, Güney Kore ve Filipinler dahil olmak üzere birçok ülke, vergileri düşürmek için ABD ile karşılıklı anlaşmalar imzaladı. Öte yandan bazı ülkeler müzakereye yanaşmadı veya Başkan Trump’ın 2 Nisan tarihinde ilan ettiği acil durumu gidermek için yeterli şartlar sunmadı.

Ülkelere göre vergi oranları

Kanada: Mevcut sektörel vergiler dışında ithal edilen tüm ürünlere uygulanan vergiler %25’ten %35’e yükseltildi.

Brezilya: Pik demir, ferroniyobyum, doğrudan indirgenmiş demir ve demir cevherinin dahil olduğu 700 ürün hariç tüm ürünlere %50 vergi uygulanacak.

Avrupa Birliği: Çoğu ürün, önceden açıklanan %30’a kıyasla %15 vergiye tabi olacak.

Meksika: Devam eden müzakereler 90 gün daha uzatılırken, bu süre zarfında mevcut vergiler %25’te tutulacak.

Çin: 12 Ağustos tarihinde sona erecek olan 90 günlük vergi ateşkesi uzatılmazsa Çin’den ithal ürünler %30 vergiye tabi tutulacak.

Hindistan: Hindistan’dan yapılan genel ithalata %25 verginin yanı sıra ceza uygulanacak.

Bazı ülkeler için geçerli olan yeni karşılıklı vergiler aşağıdaki tabloda görülebilir.

Ülke Yeni vergi oranı (%)
AB 15
Endonezya 19
Güney Afrika 30
Güney Kore 15
Hindistan 25
Japonya 15
Malezya 19
Tayvan 20
Türkiye 15
Vietnam 20

Etiketler: ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

ABD ve Güney Kore vergiler yürürlüğe girmeden anlaşmaya vardı

01 Ağu | Çelik Haberler

Trump Meksika için vergileri 90 gün daha erteledi

01 Ağu | Çelik Haberler

ABD ve Çin vergi ateşkesinin uzatılmasına yönelik görüşmeleri tamamladı, henüz anlaşmaya varılamadı

31 Tem | Çelik Haberler

Trump Hindistan’dan ithalata 1 Ağustos itibarıyla %25 vergi getiriyor

30 Tem | Çelik Haberler

ABD Türkiye’den ithal geniş çaplı kaynaklı boruya vergi getirmedi

29 Tem | Çelik Haberler

Nucor haftalık sıcak rulo sac baz fiyatını vergiler yürürlüğe girmeden yatay bıraktı

29 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’li çelik birlikleri Trump’ın vergilerine desteklerini açıkladı

28 Tem | Çelik Haberler

ABD Meksika’dan ithal kalın etli dikdörtgen boru için nihai antidamping marjları belirledi

25 Tem | Çelik Haberler

ABD’de Ağustos ayı hurda fiyatlarının aynı kalması beklense de Brezilya’ya yönelik vergiler alımları artırabilir

25 Tem | Hurda ve Hammadde

ABD’de ithal uzun mamul fiyatları üreticilerin açıkladığı artışların ardından yükseldi

24 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis