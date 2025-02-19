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ABD vergi kararına çelik türevlerini de ekledi

Çarşamba, 19 Şubat 2025 14:32:47 (GMT+3)   |   İstanbul

Beyaz Saray’ın açıklamasına göre Trump yönetimi ABD’nin çelik ithalatını düzenlemek amacıyla kaynaklı köşebent; demir veya çelikten profiller; demir veya çelikten boru bağlantı parçaları; demir veya çelikten zincir; demir veya çelikten vida, cıvata ve somun gibi çelik türevlerini içeren 167 ürünü 232. Madde vergilerine dahil etti. Bazı çelik türevi ürünlerin ithalatındaki artışın yerel çelik üreticilerinin ürünlerine yönelik talebi azalttığı gerekçesiyle listelenen ürünler, 12 Mart 2025 tarihinden itibaren %25 ek vergiye tabi olabilir.

Açıklamaya göre herhangi bir menşeden ve herhangi tonajdaki herhangi bir çelik veya çelik türevi ürünün ithalatı, tüketim için depoya girişte veya depodan çıkışta ilave vergiye tabi olacak.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere 10 Şubat tarihinde ABD Başkanı Donald Trump, vergisiz ya da kota anlaşmaları kapsamında ithalat yapılan Kanada, Meksika, Avustralya, Arjantin, Brezilya, Güney Kore, AB ülkeleri, Japonya ve İngiltere gibi ülkelerden ithal çelik ve alüminyum ithalatına %25 vergi getirildiğini açıklamıştı.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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