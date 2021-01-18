ABD ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı güçlü artış gösterdi

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 15 Ocak tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kuleleri sayısı 13 adet artarak 373 adet seviyesine yükseldi. Doğal gaz sondaj kuleleri sayısı bir adet artışla 85 adet seviyesine yükselirken, petrol sondaj kuleleri sayısı ise 12 adet artışla 287 adet seviyesinde kaydedildi. Sondaj kuleleri sayısı geçen yılın aynı haftasına göre 423 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber, 15 Ocak tarihinde sona eren haftada Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı 44 artarak 161 adet seviyesine yükselirken, sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 83 adet düşüş kaydetmiş oldu.