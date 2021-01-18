﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı güçlü artış gösterdi

Pazartesi, 18 Ocak 2021 09:37:50 (GMT+3)   |   San Diego
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 15 Ocak tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kuleleri sayısı 13 adet artarak 373 adet seviyesine yükseldi. Doğal gaz sondaj kuleleri sayısı bir adet artışla 85 adet seviyesine yükselirken, petrol sondaj kuleleri sayısı ise 12 adet artışla 287 adet seviyesinde kaydedildi. Sondaj kuleleri sayısı geçen yılın aynı haftasına göre 423 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber, 15 Ocak tarihinde sona eren haftada Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı 44 artarak 161 adet seviyesine yükselirken, sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 83 adet düşüş kaydetmiş oldu.


Etiketler: Kuzey Amerika  ABD  boru  borular  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

18  Oca

ABD’nin standart boru ithalatı Kasım ayında %27,6 arttı
15  Oca

Teksaslı boru üreticisi yeni ERW boru tesisi için planlarını açıkladı
15  Oca

ABD’nin hat borusu ithalatı Kasım ayında %40,6 azaldı
24  Ara

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı hafifçe artarken Kanada’da keskin bir şekilde düştü
23  Ara

ABD’nin petrol ve doğal gaz borusu ihracatı Ekim ayında %43,1 arttı