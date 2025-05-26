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ABD ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı düştü

Pazartesi, 26 Mayıs 2025 11:46:13 (GMT+3)   |   İstanbul

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 23 Mayıs tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 10 adet düşüşle 566 adet seviyesine geriledi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 2 adet düşüşle 98 adet olurken, petrol sondaj kuleleri 8 adet düşüşle 465 adet seviyesinde kaydedildi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 34 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 7 adet düşüşle 114 adet seviyesine indi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 6 adet düşüş kaydetti.


Etiketler: Boru Borular Kanada ABD Kuzey Amerika 

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