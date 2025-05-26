ABD ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı düştü

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 23 Mayıs tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 10 adet düşüşle 566 adet seviyesine geriledi.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 2 adet düşüşle 98 adet olurken, petrol sondaj kuleleri 8 adet düşüşle 465 adet seviyesinde kaydedildi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 34 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 7 adet düşüşle 114 adet seviyesine indi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 6 adet düşüş kaydetti.