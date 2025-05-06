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ABD ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı düştü

Salı, 06 Mayıs 2025 09:21:20 (GMT+3)   |   San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 2 Mayıs tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 3 adet düşüşle 584 adet seviyesine indi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 2 adet artışla 101 adet olurken, petrol sondaj kuleleri 6 adet düşüşle 483 adet seviyesinde kaydedildi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 21 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 8 adet düşüşle 120 adet seviyesine geriledi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla değişmedi.


Etiketler: Boru Borular ABD Kanada Kuzey Amerika 

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