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ABD ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı düştü

Salı, 26 Aralık 2023 09:31:43 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 22 Aralık tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı üç adet düşüşle 620 adet seviyesinde yer aldı.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı bir adet artışla 120 adet seviyesine çıkarken petrol sondaj kuleleri üç adet azalarak 498 adet seviyesinde kaydedildi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 159 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 39 adet düşüşle 146 adet seviyesine indi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 50 adet artmış oldu.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika 

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