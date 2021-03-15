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ABD ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı düştü

Pazartesi, 15 Mart 2021 12:22:15 (GMT+3)   |   San Diego
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 12 Mart tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kuleleri sayısı bir adet düşüşle 402 adet seviyesine geriledi. Doğal gaz sondaj kuleleri sayısı değişmeyerek 92 adet seviyesinde kalırken, petrol sondaj kuleleri sayısı ise bir adet düşüşle 309 adet seviyesinde kaydedildi. Sondaj kuleleri sayısı geçen yılın aynı haftasına göre 390 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber, 12 Mart tarihinde sona eren haftada Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı 25 adet düşerek 116 adet seviyesine gerilerken, sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 59 adet düşüş kaydetmiş oldu.


Etiketler: Kanada  borular  boru  Kuzey Amerika  ABD  |  benzer haberler »


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