ABD ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı aşağı yönlü

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 9 Mayıs tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 6 adet düşüşle 578 adet seviyesine indi.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 101 adet seviyesinde yatay seyrederken, petrol sondaj kuleleri 6 adet düşüşle 477 adet seviyesinde kaydedildi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 25 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 6 adet düşüşle 114 adet seviyesine geriledi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 2 adet düştü.