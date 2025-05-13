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ABD ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı aşağı yönlü

Salı, 13 Mayıs 2025 09:52:23 (GMT+3)   |   San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 9 Mayıs tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 6 adet düşüşle 578 adet seviyesine indi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 101 adet seviyesinde yatay seyrederken, petrol sondaj kuleleri 6 adet düşüşle 477 adet seviyesinde kaydedildi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 25 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 6 adet düşüşle 114 adet seviyesine geriledi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 2 adet düştü.


Etiketler: Boru Borular Kanada ABD Kuzey Amerika 

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