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ABD ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı arttı

Pazartesi, 14 Aralık 2020 11:13:48 (GMT+3)   |   San Diego
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 11 Aralık tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kuleleri sayısı 15 adet artarak 338 adet seviyesine yükseldi. Doğal gaz sondaj kuleleri sayısı dört adet artışla 79 adet seviyesine yükselirken, petrol sondaj kuleleri sayısı ise 12 adet artışla 258 adet seviyesinde kaydedildi. Sondaj kuleleri sayısı geçen yılın aynı haftasına göre 461 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber, 11 Aralık tarihinde sona eren haftada Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı dokuz adet artarak 111 adet seviyesine yükselirken, sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 42 adet düşüş kaydetmiş oldu.


Etiketler: ABD  borular  Kuzey Amerika  Kanada  boru  |  benzer haberler »


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