﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı arttı

Perşembe, 26 Kasım 2020 11:47:24 (GMT+3)   |   San Diego
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 25 Kasım tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kuleleri sayısı 10 adet artarak 320 adet seviyesine yükseldi. Doğal gaz sondaj kuleleri sayısı bir adet artışla 77 adet seviyesine yükselirken, petrol sondaj kuleleri sayısı ise 10 adet artışla 241 adet seviyesinde kaydedildi. Sondaj kuleleri sayısı geçen yılın aynı haftasına göre 482 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber, 25 Kasım tarihinde sona eren haftada Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı bir adet artarak 102 adet seviyesine yükselirken, sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 24 adet düşüş kaydetmiş oldu.


Etiketler: boru  Kuzey Amerika  Kanada  borular  ABD  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

26  Kas

ABD’nin petrol ve doğal gaz borusu ihracatı Eylül ayında %1,1 düştü
23  Kas

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı düşerken Kanada’da arttı
19  Kas

ABD’nin yapısal boru ithalatı Eylül ayında %2,4 arttı
16  Kas

ABD ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı arttı
02  Kas

ABD ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı artmaya devam ediyor