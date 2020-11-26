ABD ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı arttı

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 25 Kasım tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kuleleri sayısı 10 adet artarak 320 adet seviyesine yükseldi. Doğal gaz sondaj kuleleri sayısı bir adet artışla 77 adet seviyesine yükselirken, petrol sondaj kuleleri sayısı ise 10 adet artışla 241 adet seviyesinde kaydedildi. Sondaj kuleleri sayısı geçen yılın aynı haftasına göre 482 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber, 25 Kasım tarihinde sona eren haftada Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı bir adet artarak 102 adet seviyesine yükselirken, sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 24 adet düşüş kaydetmiş oldu.