ABD ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı arttı

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 13 Kasım tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kuleleri sayısı 12 adet artarak 312 adet seviyesine yükseldi. Doğal gaz sondaj kuleleri sayısı iki adet artışla 73 adet seviyesine yükselirken, petrol sondaj kuleleri sayısı ise 10 adet artışla 236 adet seviyesinde kaydedildi. Sondaj kuleleri sayısı geçen yılın aynı haftasına göre 494 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber, 13 Kasım tarihinde sona eren haftada Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı üç adet artarak 89 adet seviyesine yükselirken, sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 45 adet düşüş kaydetmiş oldu.