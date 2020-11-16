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ABD ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı arttı

Pazartesi, 16 Kasım 2020 10:29:09 (GMT+3)   |   San Diego
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 13 Kasım tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kuleleri sayısı 12 adet artarak 312 adet seviyesine yükseldi. Doğal gaz sondaj kuleleri sayısı iki adet artışla 73 adet seviyesine yükselirken, petrol sondaj kuleleri sayısı ise 10 adet artışla 236 adet seviyesinde kaydedildi. Sondaj kuleleri sayısı geçen yılın aynı haftasına göre 494 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber, 13 Kasım tarihinde sona eren haftada Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı üç adet artarak 89 adet seviyesine yükselirken, sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 45 adet düşüş kaydetmiş oldu.


Etiketler: Kuzey Amerika  borular  Kanada  boru  ABD  |  benzer haberler »


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