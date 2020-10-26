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ABD ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı arttı

Pazartesi, 26 Ekim 2020 10:10:10 (GMT+3)   |   San Diego
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 23 Ekim tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kuleleri sayısı beş adet artarak 287 adet seviyesine yükseldi. Doğal gaz sondaj kuleleri sayısı bir adet düşüşle 73 adet seviyesine gerilerken, petrol sondaj kuleleri sayısı ise altı adet artışla 211 adet seviyesinde kaydedildi. Sondaj kuleleri sayısı geçen yılın aynı haftasına göre 543 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber, 23 Ekim tarihinde sona eren haftada Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı üç adet artışla 83 adet seviyesine yükselirken, sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 64 adet düşüş kaydetmiş oldu.


Etiketler: Kanada  boru  ABD  borular  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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