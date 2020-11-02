ABD ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı artmaya devam ediyor

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 30 Ekim tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kuleleri sayısı dokuz adet artarak 296 adet seviyesine yükseldi. Doğal gaz sondaj kuleleri sayısı bir adet düşüşle 72 adet seviyesine gerilerken, petrol sondaj kuleleri sayısı ise 10 adet artışla 221 adet seviyesinde kaydedildi. Sondaj kuleleri sayısı geçen yılın aynı haftasına göre 526 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber, 30 Ekim tarihinde sona eren haftada Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı üç adet artışla 86 adet seviyesine yükselirken, sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 56 adet düşüş kaydetmiş oldu.