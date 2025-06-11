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ABD ve Çin ticari gerginliği azaltmak konusunda anlaştı

Çarşamba, 11 Haziran 2025 12:02:35 (GMT+3)   |   İstanbul

Basında çıkan haberlere göre Londra’da ticari gerginliği ve ihracat kısıtlamalarını hafifletmek için yapılan iki günlük görüşmenin ardından ABD ve Çin yetkilileri bir anlaşmaya varmak amacıyla bir plan oluşturmaya karar verdi. 14 Mayıs tarihinde yapılan geçici anlaşmaya dayandırılacak söz konusu plan, onaylanması için ülke liderlerine sunulacak. Planın ayrıntıları henüz açıklanmadı.

İsviçre’nin Cenevre kentinde varılan anlaşmaya göre ABD ve Çin 14 Mayıs tarihi itibarıyla 90 gün boyunca karşılıklı vergilerini aşağı çekme kararı almıştı. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere ABD vergilerini %145’ten %30’a, Çin ise vergilerini %125’ten %10’a indirdi.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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