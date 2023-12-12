ABD Ulaştırma Bakanlığı yeni demir yolu projeleri için 8,2 milyar $ fon sağladı

Salı, 12 Aralık 2023 10:03:32 (GMT+3) | San Diego

ABD Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Federal Demir Yolu Kurumu (FRA), ülkedeki tüm bölgeleri etkileyecek koridor planlama çalışmaları ve 10 yolcu taşıma projesi için 8,2 milyar $ değerinde fon ayırdığını duyurdu.

Ulaştırma Bakanlığı, düzenlenen basın açıklamasında bu yatırımın, daha önceden 25 önemli demir yolu projesi için duyurulan 16,4 milyar $’lık yatırımın devamı olduğunu belirtti. Biden-Harris hükümeti ülkenin demir yolu sistemi için şu güne kadar yaklaşık 30 milyar $ yatırım gerçekleştirdi.

Açıklanan projeler ile iki yüksek hızlı demir yolu koridorunun inşaatı hızlanacak ve hali hazırda kurulu olan demir yolu koridorlarının hizmet ve performans kapasiteleri artırılacak.