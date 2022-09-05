﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD Türkiye’den ithal ön gerilmeli beton teline yönelik incelemenin ön sonuçlarını açıkladı

Pazartesi, 05 Eylül 2022 12:11:50 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı Türkiye’den ithal ön gerilmeli beton teline uygulanan antidamping vergisine yönelik idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

30 Eylül 2020 ve 31 Ocak 2021 tarihleri arasındaki inceleme döneminde Türk üretici Çelik Halat ve Tel Sanayi’nin normal değerlerin altında satış yaptığı tespit edildi.

Bakanlık Çelik Halat ve Tel Sanayi için tahmini ortalama damping marjını %53,65 oranında belirledi.

Geçici antidamping vergilerinin 1 Eylül tarihi itibarıyla geçerli olduğu bildirildi.


Etiketler: Tel Uzun Ürünler Türkiye ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

ABD’nin çekme tel ihracatı Haziran ayında %10,3 arttı

23 Ağu | Çelik Haberler

Çelik Halat ve Tel Sanayii’nin net kârı ve satış gelirleri Ocak-Haziran döneminde arttı

12 Ağu | Çelik Haberler

ABD’nin çekme tel ithalatı Haziran ayında %5,4 düştü

12 Ağu | Çelik Haberler

ABD Tayland’dan ithal ön gerilmeli beton teline yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı

09 Ağu | Çelik Haberler

Brezilya Çin’den ithal tel için dönem sonu incelemesi başlattı

08 Ağu | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Mayıs döneminde %56,5 arttı

05 Ağu | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Mayıs döneminde %52,8 artış gösterdi

05 Ağu | Çelik Haberler

ABD’nin çekme tel ihracatı Mayıs ayında %6,2 düştü

01 Ağu | Çelik Haberler

Rusya’nın paslanmaz çelik ithalatı Haziran ayında aylık %24 düştü

01 Ağu | Çelik Haberler

Bekaert savaş nedeniyle Rusya’daki faaliyetlerini azalttı

27 Tem | Çelik Haberler