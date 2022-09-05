ABD Türkiye’den ithal ön gerilmeli beton teline yönelik incelemenin ön sonuçlarını açıkladı

Pazartesi, 05 Eylül 2022 12:11:50 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı Türkiye’den ithal ön gerilmeli beton teline uygulanan antidamping vergisine yönelik idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

30 Eylül 2020 ve 31 Ocak 2021 tarihleri arasındaki inceleme döneminde Türk üretici Çelik Halat ve Tel Sanayi’nin normal değerlerin altında satış yaptığı tespit edildi.

Bakanlık Çelik Halat ve Tel Sanayi için tahmini ortalama damping marjını %53,65 oranında belirledi.

Geçici antidamping vergilerinin 1 Eylül tarihi itibarıyla geçerli olduğu bildirildi.