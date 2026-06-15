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ABD Hindistan’dan ithal soğuk çekilmiş mekanik boruya antidamping vergisi getirdi

Pazartesi, 15 Haziran 2026 09:57:51 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Hindistan’dan ithal soğuk çekilmiş mekanik boruya yönelik 1 Haziran 2023 ve 31 Mayıs 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık Goodluck India Limited’ın (Goodluck) ve Tube Investments of India Limited’a (TII) bağlı Tube Products of India, Ltd.’nin söz konusu ürünü normal değerlerin altından sattığını tespit etti. Nihai ağırlıklı ortalama damping marjları Goldluck için %0,91 ve TII için %4,58 seviyesinde belirlendi. İncelemenin ön sonuçlarında damping marjları sırasıyla %0 ve %4,58 olmuştu.

Hindistan merkezli diğer üreticiler ve ihracatçılar için damping marjı ise %5,87 olarak tespit edildi.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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